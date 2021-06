Unstoppable è un film cinese che si ispira a Halo, il protagonista è identico a Master Chief

Il cinema, negli ultimi anni, sta facendo sempre più riferimento al mondo dei videogiochi per la creazione di opere di grande successo, come Detective Pikachu e Sonic the Hedgehog. Ora, dalla Cina arriva un nuovo film 天马行空 (Unstoppable), che sembra prendere grande ispirazione da Halo, la saga di Microsoft, Bungie e 343 Industries. Il personaggio, infatti, è praticamente identico a Master Chief.

L'informazione è stata condivisa su Twitter da Daniel Ahmad, noto analista di Niko Partners particolarmente attivo per tutto ciò che è legato al mercato cinese. Come potete vedere qui sotto, Unstoppable è un film sci-fi e non ha alcun legame ufficiale con Halo. L'account Weibo (in pratica il Twitter cinese) di Xbox ha negato ogni legame e ha semplicemente affermato che "Halo Infinite continuerà la storia di Master Chief questo autunno".

Anche se non possiamo saperlo con certezza, pare difficile che il design del personaggio che appare nella locandina di Unstoppable assomigli a Master Chief per puro caso. L'armatura potrebbe anche essere una generica tuta da combattimento sci-fi, ma l'elmo è fin troppo caratteristico e non lascia spazio per grande dubbi.

Dovremo vedere se Microsoft deciderà che la somiglianza tra Unstoppable e Halo è troppa per poter lasciare correre. Parlando del gioco di 343 Industries, vi segnaliamo che Big Team Battle supporta più giocatori che in passato, 343 svela il numero.