Sonic 3 Il Film: il ritorno di Jim Carrey è stato confermato al CinemaCon

In questi giorni è attivo il CinemaCon di Last Vegas, durante l'evento è stato mostrato il primo teaser trailer di Sonic 3 Il Film. Purtroppo al momento non abbiamo modo di vedere il filmato, in quanto non è ancora stato pubblicato online, ma tramite le persone presenti all'evento abbiamo modo di scoprire un dettaglio importante: Jim Carrey è di nuovo parte della pellicola.

Secondo quanto indicato, in Sonic 3 Il Film Jim Carrey sarà ancora una volta Dottor Robotnik, ovvero il principale avversario del riccio blu. In questo capitolo ci sarà inoltre spazio per Shadow, che Robotnik vuole utilizzare per mettere fine alle avventure di Sonic. Knuckles descrive Shadow come un avversario molto più potente di Sonic.