Sonic Heroes Remake è in sviluppo su Unreal Engine 5, stando a una voce di corridoio

Secondo alcuni leaker, Sega starebbe lavorando a un Sonic Heroes Remake, il quale sarebbe in sviluppo su Unreal Engine 5 come rifacimento tecnico completo dell'originale, anche se la questione è ovviamente molto vaga per il momento.

Il leaker Felipe "Necro" Lima, dalla rivista portoghese Universo Nintendo, considerato piuttosto attendibile dati alcuni precedenti rivelatisi corretti, ha indicato su X la possibilità di un remake di Sonic Heroes e la questione sarebbe stata corroborata dal leaker Midori, anche questo piuttosto conosciuto.

Ovviamente, due leaker non fanno proprio una certezza, dunque la questione è da prendere assolutamente con le pinze come voce di corridoio ancora non controllata, ma si tratta di un'informazione verosimile, vedendo anche la recente attenzione di Sega al suo catalogo storico di titoli.