Sony brevetta un sistema per scommettere sugli esport, sarà legato all'EVO 2021?

Sony ha recentemente brevettato un sistema chiamato "E-SPORTS BETTING PLATFORM". Si tratta, evidentemente, di una piattaforma per scommettere sugli esport. Uno strumento che, probabilmente, sarà legata all'EVO 2021, il celebre torneo di picchiaduro che Sony ha recentemente acquisito.

La descrizione del brevetto dice: "Le quote per varie scommesse legate ad un videogioco per computer sono determinate e presentate a uno spettatore per fargli scommettere soldi, ma non solo. Le quote possono essere determinate usando l'analisi del gioco passato, o possono essere determinate dal totalizzatore delle scommesse."

Si tratta di una descrizione piuttosto generica, che però lascia immaginare che questo genere di scommesse possano essere proposte a schermo durante la trasmissione in diretta di un evento esport. Queste scommesse, oltretutto, possono essere fatte con soldi o con altra valuta, come per esempio quella di gioco.

Si tratta di un brevetto piuttosto interessante perché nessun altra società di sviluppo ha creato una piattaforma esport con scommesse integrate.

Ovviamente l'EVO potrebbe essere il torneo ideale per attivare questo tipo di servizio, per poi allargarlo a altre attività esport, come per esempio il campionato di GT Sports.

Cosa ne pensate?