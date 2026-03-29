Sony ha praticamente chiuso il suo intero business delle memory card, per colpa delle IA

Giusto recentemente, Sony ha annunciato l'aumento del prezzo di PlayStation 5 , sostanzialmente per le stesse cause.

La carenza globale di semiconduttori, in particolare di memoria a stato solido (SSD), ha colpito duramente il settore della fotografia, con Sony che ha annunciato la sospensione di tutti gli ordini per quasi l'intera linea di schede di memoria SD e CFexpress . La decisione, pubblicata sul sito web di Sony Japan, avrà effetto a partire dal 27 marzo 2026. Si tratta di un altro segnale delle difficoltà che il mercato consumer sta incontrando a causa della voracità delle compagnie che si occupano di intelligenze artificiali, che stanno causando l'aumento dei prezzi generalizzato dei dispositivi elettronici.

Una crisi senza fine

Il comunicato di Sony spiega: "A causa della carenza globale di RAM e di altri fattori, si prevede che l'offerta non sarà in grado di soddisfare la domanda di schede di memoria CFexpress e schede di memoria SD nel prossimo futuro. Pertanto, abbiamo deciso di sospendere temporaneamente l'accettazione degli ordini dai nostri rivenditori autorizzati e dai clienti del Sony Store a partire dal 27 marzo 2026. Per quanto riguarda la ripresa dell'accettazione degli ordini, la prenderemo in considerazione monitorando la situazione dell'offerta e la annunceremo separatamente sulla pagina di informazioni sul prodotto."

Non c'è pace per gli apparecchi elettronici

La sospensione include quasi tutte le linee di schede di memoria di Sony, comprese le CFexpress Type A (da 240 GB a 1920 GB), le CFexpress Type B (da 240 GB a 480 GB) e una vasta gamma di schede SD. Anche le schede SD di fascia alta con marchio "TOUGH" (da 64 GB a 256 GB) e quelle di fascia inferiore (da 128 GB a 512 GB) sono interessate, evidenziando come la carenza di SSD colpisca tutti i tipi di memoria a stato solido, non solo quelli di fascia alta.

Sembra che solo le schede CFexpress Type B da 960 GB e le schede SD della serie SF-UZ di fascia più bassa rimangano in produzione, sebbene queste ultime siano già state dismesse negli Stati Uniti. Insomma, siamo vicini all'azzeramento totale del business.

Sony ha concluso la sua nota scusandosi "sinceramente per qualsiasi inconveniente ciò possa causare ai nostri clienti", ma non ha fornito tempistiche per la ripresa della produzione.