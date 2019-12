Sony sta cercando un dirigente che si occupi delle acquisizioni

Sony ha pubblicato un annuncio lavorativo per una posizione da dirigente, più precisamente da Head of Strategy and Market Intelligence, che si dovrà occupare di potenziare un settore che gestisce, tra le altre cose, leacquisizioni di nuovi studi interni.



Stando all'annuncio, l' Head of Strategy and Market Intelligence dovrà collaborare alla leadership globale dei team di Sony Worldwide Studios, oltre che sviluppare e implementare strategie di azione, mantenendo una prospettiva globale sull'industria nel suo complesso. Oltre a ciò dovrà anche curare le acquisizioni. Da specificare che non è detto che si parli soltanto di team di sviluppo di videogiochi (potrebbero essere anche acquisizioni di tecnologie o di soluzioni hardware).



Per il resto non si sa ancora chi rivestirà questo ruolo e cosa comporterà per SIE. L'unica certezza è che Sony mira a espandersi ancora in vista dell'arrivo sul mercato di PS5. Chissà quali studi ha puntato e quali contrattazioni siano in corso.