Windows 10 permette di telefonare direttamente dal PC

Gli utenti di Windows 10 con degli smartphone Android compatibili possono da adesso gestire le telefonate direttamente dal PC. L'applicazione Your Phone è infatti uscita dalla fase beta ed è scaricabile da (quasi) tutti dopo qualche settimana di test. Il rollout sta avvenendo in modo graduale. Comunque se non è ora, tra qualche ora sarà disponibile.



La funzione per telefonare in Windows 10 è stata introdotta a ottobre 2019 e prevede una serie di caratteristiche davvero interessanti, come la possibilità di passare in tempo reale una chiamata da telefono a computer.



Your Phone richiede di avere installa la versione 7.0 di Android o superiore. Da notare che non è ancora stata rilasciata la possibilità di fare lo stesso con gli smartphone iOS, per inciso gli iPhone. Anche Windows deve essere aggiornato a una certa versione per sfruttarla, ossia dovete aver installato almeno l'aggiornamento di maggio 2019.



Insomma, Windows 10 continua ad aggiornarsi e migliora sempre più, anche per usi non prettamente ludici.