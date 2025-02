Spotify introduce il supporto IA per gli audiolibri di ElevenLabs

Spotify ha annunciato oggi l'introduzione del supporto per gli audiolibri narrati digitalmente tramite ElevenLabs, un'azienda specializzata in intelligenza artificiale vocale. Questa novità rappresenta un passo avanti nella strategia di Spotify per rendere gli audiolibri più accessibili agli autori e ampliare il catalogo disponibile per gli utenti in tutto il mondo.

Con ElevenLabs, gli autori possono generare audiolibri di alta qualità utilizzando voci sintetizzate disponibili in 29 lingue e con pieno controllo su intonazione ed espressività. Questo sistema consente di ridurre i costi di produzione e permette a più scrittori di trasformare le proprie opere in formati audio senza dover investire in doppiaggi professionali.