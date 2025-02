La patch del day one di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii include New Game Plus e doppiaggio inglese

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii da oggi è disponibile su tutte le piattaforme, ovvero PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Il debutto dei negozi è stato accompagnato da una patch del day-one che a sorpresa include la modalità New Game Plus e altre gradite aggiunte.

In precedenza gli sviluppatori di Ryu Ga Gotoku Studio avevano promesso che questa funzione sarebbe arrivata con aggiornamento futuro. A quanto pare il team deve aver cambiato idea e deciso di renderla disponibile fin da subito, per quanto a ogni modo serviranno decine e decine di ore di prima di poter vedere i titoli di coda dell'avventura con protagonista Goro Majima e avere la possibilità di iniziare una nuova partita.