Square Enix: altri giochi remake HD-2D in sviluppo, le parole degli sviluppatori

Durante una diretta radio condivisa anche su YouTube, Tomoya Asano (produttore di Octopath Traveler, Triangle Strategy e Bravely Default), Takashi Tokita (produttore di Live A Live) e Yasuaki Arai (produttore di Triangle Strtegy) hanno parlato dei piani di Square Enix riguardo a nuovi giochi remake HD-2D.

Tomoya Asano ha affermato: "Il nostro presidente ci ha ordinato di realizzare più titoli HD-2D e remake, quindi abbiamo discusso tutti i titoli possibili. Abbiamo fatto una lista di quali giochi sarebbero stati più adatti all'HD-2D, quindi abbiamo escluso i giochi che sarebbero stati sicuramente bocciati come quelli di Mahjong (ride) e abbiamo fatto alcune proposte al presidente. In particolare abbiamo elencato tutti i giochi Square ed Enix usciti su Super Famicom che avremmo potuto rifare in HD-2D. Il primo gioco che abbiamo scelto è stato Live A Live. Il secondo fu Actraiser".

Live a Live, versione HD-2D

Actraiser Renaissance è stato pubblicato il 24 settembre 2021, mentre Live A Live arriverà il 22 luglio 2022. Per il momento non abbiamo informazioni su quali giochi potrebbero ricevere un trattamento HD-2D.

Se voi poteste avanzare alcune richieste, quali giochi remake vorreste vedere in stile HD-2D? Vi piace il fatto che Square Enix si stia impegnando per realizzare (anche) questo tipo di videogiochi?