Square Enix non ha alcun gioco previsto per Xbox nel 2023, al momento

Come fatto notare da utenti e varie fonti internazionali, si sta delineando il caso strano in cui Square Enix non ha alcun gioco previsto uscire su Xbox nel 2023, con il publisher giapponese che sembra destinato a saltare completamente la console Microsoft nel corso del prossimo anno.

I rapporti difficili tra Square Enix e Xbox sono ormai piuttosto noti, ma è strano vedere come, tra i numerosi progetti annunciati, nessuno di questi sia previsto arrivare su piattaforme Xbox, considerando anche le dimensioni e l'importanza del publisher in questione.

Final Fantasy XVI è uno dei giochi principali di Square Enix, esclusiva PS5

Proprio questo mese è uscito Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion su Xbox Series X|S e Xbox One, così come sulle altre piattaforme, ma anche questo non fa che rafforzare la stranezza dell'assenza di Final Fantasy 7 Remake sulle console Microsoft, visto che si tratterebbe di un titolo direttamente collegato al capitolo in questione.

Più preoccupante è la visione del 2023: al momento, i giochi annunciati da Square Enix sono Forspoken in esclusiva PS5 (per due anni, a quanto pare) previsto per l'inizio dell'anno e Octopath Traveler 2, il quale esce su tutte le piattaforme tranne Xbox, nonostante il primo Octopath Traveler sia uscito su Xbox e addirittura direttamente su Xbox Game Pass.

Per non parlare ovviamente di Final Fantasy 16, annunciato anche questo come esclusiva PS5 anche se in arrivo successivamente anche su PC. Considerando che esce a giugno e che l'esclusiva temporale al momento è di 6 mesi, questo esclude probabilmente il fatto che nel 2023 possa giungere anche su altre console.

In ogni caso, sembra aumentare la distanza tra Square Enix e Xbox nei mesi futuri, in attesa di altri eventuali annunci che potrebbero comunque modificare la situazione.