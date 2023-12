Squid Game: un videogioco dedicato è in sviluppo da Netflix

Fatto sta che ora c'è anche un videogioco in arrivo basato sul franchise, per cementare ulteriormente il successo della serie in attesa dell'arrivo dei nuovi episodi.

In un recente post riepilogativo su quanto fatto dalla divisione gaming di Netflix in quest'anno, Miike Verdu, Vice-Presidente di Netflix Games, ha anche annunciato che c'è un videogioco di Squid Game in sviluppo presso la compagnia.

Una trasposizione potenzialmente semplice

Gli inquietanti "operatori" di Squid Game

Non sappiamo altro, in effetti: Verdu si limita a confermare lo sviluppo del progetto in questione, riferendo che c'è "un gioco ambientato nell'universo di Squid Game" in lavorazione presso uno dei team interni di Netflix.

Viene aggiunto anche che i giocatori, in questo titolo, si troveranno a "competere gli uni contro gli altri in sfide che si riferiscono alla celebre serie TV", come era facile aspettarsi. Tuttavia, non ci sono informazioni più precise al riguardo.

In effetti, la formula sperimentata dalla serie TV può essere facilmente tradotta in videogioco, almeno per quanto riguarda le parti specifiche delle prove all'interno del crudele gioco a cui devono partecipare i protagonisti.

Nel frattempo, proprio oggi è uscito GTA: The Trilogy nel catalogo di Netflix Gaming per gli abbonati al servizio in questione.