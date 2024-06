Squirrel with a Gun ha una data di uscita su PC e un periodo di lancio su PS5 e Xbox Series X|S

Tra i tanti annunci che sono arrivati da questa intensa settimana di conferenze estive, c'è anche quello della data di uscita di Squirrel with a Gun, il folle shooter in cui interpretiamo uno scatenato scoiattolo in grado di impugnare pistole e altre armi letali. La data di uscita è fissata al 29 agosto per PC, mentre il lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X|S è in programma per l'autunno.

Per chi non lo conoscesse si tratta di uno sparatutto sandbox con elementi platformer sopra le righe dove interpretiamo i panni di uno scoiattolo fuori dal comune che un bel giorno impara a usare delle armi da fuoco, decidendo così di scatenare il caos per ottenere delle ghiande d'orate. Chiaramente la trama non è il fiore all'occhiello della produzione, che punta piuttosto a intrattenere con situazioni assurde e ricche d'azione.