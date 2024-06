Valorant su PS5 non supporta una caratteristica del DualSense per non svantaggiare i giocatori Xbox

Per chi non lo sapesse, il DualSense ha un sensore giroscopio, che in alcuni giochi permette di aggiustare la mira inclinando il controller in varie direzione. A onor del vero, non molti giocatori (e giochi) sfruttano questoa funzione in combinazione con le levette, per quanto (con molto pratica) offra una precisione maggiore.

Durante il Summer Game Fest 2024 sono state finalmente annunciate le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Valorant , lo sparatutto free-to-play di Riot Games. Lo studio ha ragionato a lungo su come realizzare delle conversioni ad hoc per console e che riflettano lo spirito competitivo del titolo. Per questo motivo gli sviluppatori hanno infine deciso di non supportare la mira con giroscopio del DualSense , in quanto "favorirebbe pesantemente" i giocatori PS5 rispetto a quelli Xbox Series X|S.

Niente mira con giroscopio e crossplay con PC

Proprio per questo motivo questa funzione non verrà supportata per la versione PS5 di Valorant, in quanto il controller di Xbox Series X|S non ha un giroscopio interno, come spiegato dal product management lead Coleman Palm.

"Non c'è supporto per il giroscopio per la console, no", ha risposto. "È una tecnologia interessante, però, e voglio anche smanettarci di più", ha detto Palm su X. "Se puntassimo molto sul fatto che il giroscopio è 'il modo di giocare' su console, favoriremmo pesantemente PS5 rispetto a Xbox, cosa che non vogliamo fare".

"Non siamo contrari a supportarlo completamente", ha aggiunto. "Volevamo solo concentrare le innovazioni su paradigmi di controllo più standard per supportare i giocatori su entrambe le piattaforme. All'interno ci sono persone che sono molto entusiaste del giroscopio e lo sono da un po' di tempo".

Per ragioni simili, Valorant non supporterà il crossplay tra console e PC, per via delle differenze in termini di precisione tra la combinazione di mouse e tastiera rispetto a controller e mira assistita. Rimando in tema, su console Valorant implementa una funzionalità esclusiva, chiamata Concentrazione, una modalità di tiro che si attiva quando si spara senza usare il mirino e che offre una sensibilità meno marcata.

Uno screenshot di uno scontro a fuoco della versione console di Valorant

Vi ricordiamo che il debutto di Valorant su PS5 e Xbox Series X|S è fissato al 14 giugno. Il gioco inizialmente sarà disponibile in closed beta, con la possibilità di registrarsi a questo indirizzo.