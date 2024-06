Avatar: Frontiers of Pandora arriva su Steam, ecco la data di uscita sullo store Valve

Per chi non lo conoscesse, Avatar: Frontiers of Pandora è un action adventure open world ambientato nella frontiera occidentale di Pandora dove i giocatori vivranno una storia inedita rispetto a quelle raccontate nella saga cinematografica, ma che sarà canonica all'interno della serie. Nel gioco vestiremo i panni di un Na'vi che è stato rapito e addestrato dalla corporazione umana chiamata RDA. Dopo quindici anni in cattività riusciremo a ottenere la libertà e dovremo scoprire i segreti della Frontiera e delle nostre origini.

Ubisoft ha aperto la pagina ufficiale di Steam di Avatar: Frontiers of Pandora , confermando quindi l'arrivo del suo action GDR sullo store di casa Valve dopo un periodo di esclusività di circa sei mesi su Ubisoft Store ed Epic Games Store. Il lancio è in programma per il 17 giugno .

Le edizioni disponibili

Se siete interessati potrete raggiungere la pagina Steam di Avatar Frontiers of Pandora a questo indirizzo. Se poi volete saperne di più sul gioco per capire se fa al caso vostro, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione.

Il protagonista di Avatar: Frontiers of Pandora sfreccia nei cieli

I giocatori potranno decidere se acquistarlo in versione standard o nei pacchetti Deluxe (include il pacchetto Ultimate, con un'arma, un set di equipaggiamento ed elementi estici esclusivi), Gold Edition (include il Season Pass per i DLC in arrivo nei prossimi mesi) e Ultimate Edition (comprende tutti i contenuti citati finora in aggiunta all'artbook digitale). I prezzi non sono indicati, ma con tutta probabilità saranno identici a quelli degli altri store per PC, quindi a partire da 69,99 euro per la versione base, fino ai 129,99 euro per la Ultimate.