State of Decay 3 sarà all'Xbox Games Showcase di stasera? Un leak sembra confermarlo

Come segnalato da Gematsu, lo studio di sviluppo ha pubblicato prima del tempo un press kit di State of Decay 3, con annesso un comunicato stampa che per l'appunto parla di un nuovo trailer del gioco mostrato durante lo showcase verdecrociato. Chiaramente il documento sarebbe dovuto arrivare alla stampa solo dopo la pubblicazione del filmato.

L'uscita è ancora lontana?

Il comunicato stampa non si limita a comunicare la pubblicazione di un nuovo trailer di State of Decay 3, ma parla anche di una collaborazione con 51 Eggs per un rebranding di Undead Labs, con tanto di nuovo logo (che potrete vedere nel post di X sottostante), che viene definito necessario per "fare in modo che il brand rifletta quanto sia cresciuto e cambiato" il team sin dalla sua fondazione come studio indipendente nel 2009. Ricordiamo che è stato acquisito da Microsoft nel 2018 e ora fa parte degli Xbox Games Studio.

Purtroppo nel comunicato non si parla di una data di uscita o una finestra di lancio, neppure indicativa, segno che forse lo sviluppo di State of Decay 3 è ancora lontano dalla conclusione. A prescindere, scopriremo la verità nel giro di poche ore. L'Xbox Games Showcase infatti andrà in onda stasera alle 19:00 italiane, seguito dalla presentazione di Call of Duty: Black Ops 6. Ovviamente la redazione di Multiplayer.it sarà in prima linea per seguire con voi l'evento in diretta su Twitch e per riportare tutti gli annunci sulle nostre pagine.