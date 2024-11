La Stagione 2 di The Last of Us ha un periodo di uscita ufficiale svelato da HBO

HBO ha offerto un periodo di uscita più preciso per il lancio dell'attesa Stagione 2 di The Last of Us, che è stata svelata durante una presentazione per la stampa da Casey Bloys, CEO e chairman di HBO e Max Content. I nuovi episodi della serie TV andranno in onda durante la primavera del prossimo anno.

Per l'occasione non sono state svelate ulteriori informazioni, ma dai dettagli ufficiali e quelli condivisi dallo showrunner Craig Mazin nei mesi scorsi, sappiamo che la Stagione 2 adatterà gli eventi narrati nel videogioco The Last of Us Parte 2, pubblicato nel 2020 su PS4, o almeno una parte di essi.