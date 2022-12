S.T.A.L.K.E.R. 2: nuove immagini con location e personaggi

GSC Game World ha condiviso una serie di nuove immagini di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che mostrano perlopiù nuove location e alcuni personaggi di cui faremo la conoscenza durante la campagna.

La nuova galleria di scatti, che potrete visualizzare qui sotto, fondamentalmente immortala alcune delle scene viste nel nuovo gameplay trailer S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl mostrato oggi, intitolato Come to Me, in cui abbiamo visto nuove sequenze di gameplay con combattimenti contro nemici umani e mutanti.

Le immagini di oggi mostrano alcune delle location che visiteremo nel gioco, che spaziano da angusti bunker e palazzi fatiscenti a paesaggi bucolici dal grande impatto visivo.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è atteso su Xbox Series X|S e PC (Steam, Epic Games Store e GOG) nel corso del 2023, con una data di uscita precisa ancora da svelare ufficialmente.

Al lancio il gioco sarà disponibile anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass per gli abbonati al servizio di Microsoft.