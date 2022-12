Steam Deck: i titoli più giocati nel 2022 svelati da Valve

Valve ha aperto oggi la pagina "Il Meglio del 2022" su Steam, che celebra i titoli più importanti del 2022 per il suo store. Tra le varie categorie presenti, anche quella dei titoli più giocati su Steam Deck nel 2022, o meglio dal 25 febbraio, giorno di lancio ufficiale della console - PC.

Precisiamo fin da subito che quella qui sotto non è una classifica e dunque i giochi sono ordinati in modo casuale e raggruppati in varie categorie: Platino, Oro e Argento.

Le liste includono i titoli più giocati su Steam Deck in base ai conteggi dei giocatori attivi su base giornaliera durante il corso dell'anno. Sono inclusi nella lista solo i giochi con status Verificato e Giocabile.

Platino

Stray

MultiVersus

Marvel's Spider-Man Remastered

Red Dead Redemption 2

Cyberpunk 2077

Persona 5 Royal

Cult of the Lamb

No Man's Sky

The Witcher 3: Wild Hunt

Hades

Vampire Survivors

Elden Ring

Oro

Brotato

Stardew Valley

Tactics Ogre Reborn

Rimworld

GTA 5

Terraria

The Elder Scrolls V: Skyrim

God of War

Slay the Spire

Fallout 4

Desk Job

The Binding of Isaac Rebirth

Stray è uno dei giochi più giocati nel 2022 su Steam Deck

Argento

Sekiro: Shadow Die Twice

Dead Cells

Days Gone

Marvel Spider-Man: Miles Morales

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Rogue Legacy 2

Valheim Mistlands

Sonic Frontiers

Return to Monkey Island

Fallout New Vegas

Doom Eternal

Soulstone Survivors

Gotham Knights

Monster Hunter Rise

Apex Legends

Resident Evil Village

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Persona 4 Golden

Hollow Knight

La Terra di Mezzo L'Ombra dlela Guerra

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Portal 2

Disney Dreamlight Valley

Tales of Arise

Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri

Disco Elysium

Sempre dalla pagina "Il Meglio del 2022" di Steam abbiamo scoperto i giochi più venduti nel 2022 e quelli più giocati.