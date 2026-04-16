Star Trek: Resurgence sarà rimosso dalla vendita su Steam e Xbox, presto anche da altri store

Star Trek: Resurgence sta per uscire dal mercato digitale: il titolo narrativo sviluppato da Dramatic Labs, studio formato da ex Telltale, e pubblicato da Bruner House non è più acquistabile su Steam e Xbox . Al momento, però, resta disponibile su altri store come Epic Games Store, Nintendo eShop e PlayStation Store.

Il breve addio

A comunicare la decisione sono stati sviluppatore ed editore attraverso un messaggio ufficiale su Steam, spiegando che il gioco "non sarà più in vendita". Alla base della rimozione ci sarebbero questioni legate ai diritti di licenza. Nonostante la rimozione dai listini, chi ha già acquistato il titolo potrà comunque continuare ad accedervi normalmente dalla propria libreria digitale.

La notizia sorprende anche per la relativa "giovinezza" del progetto. Il gioco era stato lanciato inizialmente il 23 maggio 2023 su Epic Games Store, per poi arrivare su Steam un anno dopo, su PlayStation alla fine del 2024 e infine su Nintendo Switch nell'agosto 2025. È durato davvero poco, quindi, pur essendo un'avventura single player.

Ambientato dopo gli eventi della serie Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Resurgence mette i giocatori nei panni del comandante Jara Rydek e dell'ingegnere Carter Diaz, a bordo della nave Resolute.

Per chi volesse recuperarlo nonostante la rimozione digitale su alcune piattaforme, c'è comunque un'alternativa: il gioco è stato distribuito anche in formato fisico su PlayStation e Xbox, rendendo possibile l'acquisto tramite il mercato dell'usato.