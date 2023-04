Stardew Valley: l'update 1.6 fa mettere in pausa i lavori su Haunted Chocolatier

Stardew Valley sta per ricevere il suo update 1.6, che sembra essere alquanto sostanzioso, considerando che i lavori hanno richiesto di mettere in pausa lo sviluppo di Haunted Chocolatier, il nuovo progetto dello stesso autore Eric "ConcernedApe" Barone.

Come confermato in precedenza, Stardew Valley riceverà l'aggiornamento 1.6 nel corso dell'anno, con una serie di aggiunte, miglioramenti e modifiche che sembrano andare in profondità all'interno della simulazione agricola in questione, nonostante questa sia uscita ormai da alcuni anni sul mercato.



Proprio a causa delle dimensioni di questo aggiornamento, Eric Barone ha dovuto mettere in pausa i lavori su Haunted Chocolatier, il nuovo gioco già annunciato a in fase avanzata di sviluppo, che si presenta anche questo molto interessante.

L'update 1.6 di Stardew Valley sarà comunque più piccolo dell'update 1.5 visto in precedenza, caratterizzato da meno contenuti. Tuttavia, sarà specificamente indirizzato alla comunità dei modder, che riceveranno con questo ulteriori strumenti e una maggiore semplicità nell'applicazione di modifiche e nell'aggiunta di contenuti da parte degli utenti.