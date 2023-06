Starfield: prenotazione Amazon disponibile per la versione Xbox Series X

Tramite Amazon Italia è disponibile la prenotazione di Starfield in versione Xbox Series X. Il prezzo ufficiale è 80.99€. La data di uscita è fissata per il 6 settembre 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Cosa significa? Nel caso nel quale voi ordiniate il prodotto, il prezzo che pagherete all'uscita sarà pari al prezzo più basso apparso su Amazon tra il momento del preordine e il momento della spedizione. In caso di sconti, questi verranno applicati in modo automatico al vostro ordine senza che dobbiate fare nulla. Non dovrete seguire l'andamento dei prezzi nei prossimi mesi. Inoltre, la prenotazione è gratuita e può essere cancellata a costo zero in qualsiasi momento prima della spedizione. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Starfield è il prossimo grande gioco di ruolo di Bethesda. Invece di avere un grande mondo da esplorare, ne avremo migliaia. All'interno di una galassia dovremo esplorare con la nostra nave (che potremo creare e personalizzare fin nei minimi dettagli), unendoci a varie fazioni ed evolvendo il nostro personaggio secondo il nostro stile di combattimento preferito.