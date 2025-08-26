0

Steam propone gli sconti del Festival degli sparatutto in terza persona, tra le offerte anche The Last of Us 2

Se vi piacciono gli sparatutto in terza persona non perdetevi le nuove offerte lanciate su Steam dedicate a questo genere.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/08/2025
Ellie in The Last of Us Parte 2

Da ieri su Steam sono attive le offerte del Festival degli sparatutto in terza persona, una promozione interamente dedicata ai titoli TPS, con una vasta selezione di giochi in sconto. Ecco alcune delle proposte più interessanti.

Tra le promozioni di punta troviamo The Last of Us Parte 2 Remastered, che riceve il suo primo sconto dalla pubblicazione su Steam: è disponibile a 39,99 euro, con una riduzione del 20%. Il primo capitolo, invece, è acquistabile a metà prezzo, 29,99 euro. Sempre in casa PlayStation, segnaliamo Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri a 19,99 euro, con uno sconto del 60%.

Altre offerte in evidenza

Proseguendo, l'ottimo Remnant 2 è in offerta a 19,99 euro (-60%), mentre Everspace 2 scende da 49,99 a 14,99 euro. Numerosi anche i titoli sotto i 10 euro: tra questi, World War Z a 9,89 euro, The Division 2 a 5,99 euro, Sniper Elite 5 a 9,99 euro, The Callisto Protocol a 8,84 euro e Control Ultimate Edition a soli 3,99 euro.

La classifica Steam vede l'arrivo di EA Sports FC 26, Metal Gear Solid Delta e Borderlands 4 La classifica Steam vede l'arrivo di EA Sports FC 26, Metal Gear Solid Delta e Borderlands 4

Il catalogo completo dei saldi è disponibile su Steam a questo indirizzo. Il Festival degli sparatutto in terza persona resterà attivo fino alle 19:00 italiane del 1° settembre, quindi avete ancora qualche giorno per approfittarne.

#Steam #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Steam propone gli sconti del Festival degli sparatutto in terza persona, tra le offerte anche The Last of Us 2