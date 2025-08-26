Steam propone gli sconti del Festival degli sparatutto in terza persona, tra le offerte anche The Last of Us 2

Da ieri su Steam sono attive le offerte del Festival degli sparatutto in terza persona, una promozione interamente dedicata ai titoli TPS, con una vasta selezione di giochi in sconto. Ecco alcune delle proposte più interessanti.
Tra le promozioni di punta troviamo The Last of Us Parte 2 Remastered, che riceve il suo primo sconto dalla pubblicazione su Steam: è disponibile a 39,99 euro, con una riduzione del 20%. Il primo capitolo, invece, è acquistabile a metà prezzo, 29,99 euro. Sempre in casa PlayStation, segnaliamo Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri a 19,99 euro, con uno sconto del 60%.
Altre offerte in evidenza
Proseguendo, l'ottimo Remnant 2 è in offerta a 19,99 euro (-60%), mentre Everspace 2 scende da 49,99 a 14,99 euro. Numerosi anche i titoli sotto i 10 euro: tra questi, World War Z a 9,89 euro, The Division 2 a 5,99 euro, Sniper Elite 5 a 9,99 euro, The Callisto Protocol a 8,84 euro e Control Ultimate Edition a soli 3,99 euro.
Il catalogo completo dei saldi è disponibile su Steam a questo indirizzo. Il Festival degli sparatutto in terza persona resterà attivo fino alle 19:00 italiane del 1° settembre, quindi avete ancora qualche giorno per approfittarne.