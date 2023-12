Steam: tanti sconti su giochi italiani con Games in Italy, promosso da IIDEA

Avete ancora poco tempo per sfruttare una simpatica iniziativa promossa da IIDEA, l'associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, all'interno di Steam con Games in Italy, che propone un'ampia serie di sconti su titoli sviluppati nel nostro paese.

A dire il vero, a questo punto manca poco alla conclusione dell'offerta, visto che scade il 12 dicembre 2023, ovvero domani, ma avete ancora qualche ora per sfruttare l'iniziativa, nel caso non l'abbiate fatto già nei giorni scorsi: a questo indirizzo trovate la pagina dedicata all'offerta.

Con Games in Italy, IIDEA e Steam stanno promuovendo oltre 200 titoli provenienti da team italiani, tra indie ed editori di maggiori dimensioni, appartenenti a numerosi generi e proponendo esperienze di gioco estremamente variegate.