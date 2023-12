OD conterrebbe collegamenti a P.T. e Silent Hills per i fan di Hideo Kojima

Hideo Kojima è un maestro nell'arte di introdurre enigmi, indizi e suggestioni sui propri progetti attraverso rimandi appena visibili, dunque non stupisce che su OD siano già partite le teorie più disparate, con alcuni fan che, puntualmente, ci vedono riferimenti a Silent Hills e a P.T.

Sul nuovo gioco sviluppato in collaborazione con Xbox Game Studios non si sa praticamente nulla al di fuori del primo teaser trailer di presentazione andato in scena durante i The Game Awards 2023 e subito proiettato tra i più chiacchierati di internet, ma un qualche riferimento a Silent Hills non poteva certo mancare.



In particolare, per quanto riguarda P.T. c'è effettivamente un innegabile collegamento: la misteriosa porta dalla quale sono entrati Hideo Kojima e il regista Jordan Peele per parlare di OD durante i The Game Awards è effettivamente identica a quella che si vede all'interno dell'indimenticabile "Playable Teaser" di Silent Hills, come visibile anche nelle immagini riportate.