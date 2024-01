Steam, la Top 20 dei giochi più venduti al 23 gennaio: indovinate chi è primo?

Tramite SteamDB possiamo vedere i giochi più venduti su Steam (per ricavi in dollari, non numero di unità vendute) dal 16 al 23 gennaio 2024. Ci sembra quasi inutile dire chi sia al primo posto, ma anche il resto della classifica non riserva grandi sorprese visto il periodo. Ecco la Top 20:

Palworld Steam Deck Counter-Strike 2 PUBG: BATTLEGROUNDS EA SPORTS FC 24 Warframe Lethal Company Baldur's Gate 3 Apex Legends Call of Duty NARAKA: BLADEPOINT Cult of the Lamb THE FINALS Grand Theft Auto V War Thunder TEKKEN 8 Like a Dragon: Infinite Wealth Tom Clancy's Rainbow Six Siege Dota 2 The Elder Scrolls Online

Alcuni nomi interessanti sono Cult of the Lamb, che la scorsa settimana era fuori dalla Top 100. Il merito è l'arrivo del nuovo contenuto gratuito, che dimostra ancora una volta come continui update abbiano un grande effetto sulle vendite dei giochi, anche degli indie single player.

Risale anche Like a Dragon Infinite Wealth insieme a Tekken 8: entrambi sono in prenotazione e con l'avvicinarsi dell'uscita i due giochi sono tornati nei pensieri dei giocatori. Bene anche The Elder Scrolls Online che passa dalla 32esima posizione alla ventesima, probabilmente anche grazie all'annuncio di Gold Road.