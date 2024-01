Like a Dragon: Infinite Wealth, pubblicato lo sgargiante filmato d'apertura a base di jazz

Come possiamo vedere, per il nuovo capitolo della serie RGG Studio ha scelto di utilizzare una sequenza introduttiva rilassata e sgargiante a base di musica Jazz, dove vediamo una giornata qualunque del protagonista Ichiban Kasuga metnre si muove tra le strade di Yokohama e interagisce con varie persone.

Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato il filmato d'apertura di Like a Dragon: Infinite Weatlh in vista del lancio del gioco in programma tra pochi giorni. Trovate il video nel player sottostante.

Il lancio è alle porte

Vi ricordiamo che Like a Dragon: Infinite Weatlh sarà disponibile da venerdì 26 gennaio su PC, PS5, PS4, Xbox Series Series X|S e Xbox One. Se vi siete persi il precedente gioco della serie, Yakuza: Like a Dragon, sappiate che potrete recuperarlo tramite il catalogo di Xbox e PC Game Pass.

Si tratta senza dubbio di uno dei giochi più attesi da gennaio, grazie al potenziale della nuova ambientazione hawaiiana, le migliorie al gameplay e le numerose attività secondarie introdotte come il minigioco simil-Pokémon Sujimon, la Dondoko Island in stile Animal Crossing e altro ancora. Sta facendo tuttavia discutere la decisione di Sega di rendere il New Game Plus una modalità a pagamento, laddove in molti altri giochi è gratuita.