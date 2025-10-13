0

Stellar Blade è in sconto su Instant Gaming per PC Steam, anche con i DLC inclusi

Se non vedete l'ora di giocare a Stellar Blade con tanto di DLC cross-over inclusi ma volete risparmiare, sappiate che il videogioco è ora al prezzo migliore di sempre su Instant Gaming.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/10/2025
Eve di Stellar Blade e lo sconto del 29%
Stellar Blade
Stellar Blade
Stellar Blade, in versione standard e in versione Complete, è ora in promozione tramite Instant Gaming. Potete infatti pagare solo 64€ invece di 90€ per la Complete, oppure 52€ invece di 70€ per la standard. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. In entrambi i casi parliamo del gioco in versione PC Steam e il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA. Su Instant Gaming, appena aperta la pagina, vedrete un prezzo più basso poiché l'IVA non viene mostrata fino a quando non siete alla pagina di pagamento.

Che gioco è Stellar Blade e cosa include la Complete Edition

Stellar Blade è un gioco d'azione che ci mette nei panni della bella Eve, un androide guerriero che discende sulla Terra per eliminare dei mostri ma vede la propria squadra d'assalto decimata. Eve è in grado di usare una spada e varie armi dalla distanza per eliminare in nemici con combo spettacolari.

La Complete Edition include:

  • Il gioco completo
  • La Tuta da lancio planetario (Capitana) per EVE
  • Set morbido orsacchiotto per il drone
  • Tuta astronoma per EVE
  • Occhiali con mezza montatura per EVE
  • Orecchini Rettangolo quadruplo per EVE
  • Giacca da astronoma per Lily
  • Abbigliamento da astronomo per Adam
  • Set astronomia per il drone
  • 2.000 ESP PA
  • 5.000 oro, valuta di gioco
  • Stellar Blade: Pacchetto espansione doppia (cross-over con Goddess of Victory Nikke e NieR Automata)
