Stellar Blade è in sconto su Instant Gaming per PC Steam, anche con i DLC inclusi

Stellar Blade, in versione standard e in versione Complete, è ora in promozione tramite Instant Gaming. Potete infatti pagare solo 64€ invece di 90€ per la Complete, oppure 52€ invece di 70€ per la standard. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. In entrambi i casi parliamo del gioco in versione PC Steam e il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA. Su Instant Gaming, appena aperta la pagina, vedrete un prezzo più basso poiché l'IVA non viene mostrata fino a quando non siete alla pagina di pagamento.
Che gioco è Stellar Blade e cosa include la Complete Edition
Stellar Blade è un gioco d'azione che ci mette nei panni della bella Eve, un androide guerriero che discende sulla Terra per eliminare dei mostri ma vede la propria squadra d'assalto decimata. Eve è in grado di usare una spada e varie armi dalla distanza per eliminare in nemici con combo spettacolari.
La Complete Edition include:
- Il gioco completo
- La Tuta da lancio planetario (Capitana) per EVE
- Set morbido orsacchiotto per il drone
- Tuta astronoma per EVE
- Occhiali con mezza montatura per EVE
- Orecchini Rettangolo quadruplo per EVE
- Giacca da astronoma per Lily
- Abbigliamento da astronomo per Adam
- Set astronomia per il drone
- 2.000 ESP PA
- 5.000 oro, valuta di gioco
- Stellar Blade: Pacchetto espansione doppia (cross-over con Goddess of Victory Nikke e NieR Automata)