Borderlands 4 svela l'evento “Orrore su Kairos” e il primo boss dei raid endgame “Mietifiore l'Invincibile”

2K e Gearbox Software hanno condiviso nuovi dettagli sui contenuti gratuiti in arrivo su Borderlands 4 nelle prossime settimane e mesi. Tra le novità più attese spiccano un mini-evento stagionale a tema Halloween e l'introduzione del primo boss dei raid endgame.

L'evento, intitolato "Orrore su Kairos", si svolgerà dal 23 ottobre al 6 novembre. Durante questo periodo, i boss mondiali saranno accompagnati da "piogge di sangue" e offriranno nuove armi leggendarie da ottenere. Tra queste, il fucile d'assalto Tediore "Murmur", capace di eliminare i nemici indeboliti con colpi critici garantiti quando hanno meno del 35% di salute, e la granata "Skully", che spara proiettili mentre si dirige verso il bersaglio più vicino. I giocatori potranno inoltre sbloccare la testa Cacciacripta "Occhio lì in basso", ispirata alla classica zucca di Halloween, e l'arma sink "Hex Appeal" tramite codici ShiFT che verranno condivisi sui canali social ufficiali del gioco.