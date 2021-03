Stellaris Infinite Legacy, è su Kickstarter il gioco da tavolo del 4X di Paradox Interactive

Academy Games ha avviato la campagna Kickstarter di Stellaris Infinite Legacy. Si tratta del gioco da tavolo ispirato al celebre 4X a sfondo spaziale di Paradox Interactive. Bastavano 40mila euro per finanziare un progetto che, a 23 giorni dalla fine, ha sfondato quota 1,2 milioni di euro. A questo punto, quindi, la sua produzione dovrebbe essere fuori dubbio.

La consegna di Stellaris Infinite Legacy è prevista per il 2022, mentre la raccolta fondi terminerà il 5 aprile 2021.

Le due peculiarità di questo gioco da tavolo sono da una parte la possibilità di terminare le partite in sole 2 ore, una caratteristica molto apprezzata da coloro che vogliono delle esperienze più veloci e leggere, e dall'altra un'infinita rigiocabilità. Academy Games, infatti, promette tantissime variabili che dovrebbero rendere ogni partita diversa dalla precedente, questo senza banalizzare il set di regole o le azioni a disposizione dei giocatori.

Il contributo minimo per accedere al gioco sono 110 dollari (circa 90 euro), ai quali dovrete aggiungere 30 o 40 dollari per la spedizione. A 170 euro riceverete l'edizione deluxe che contiene tutti gli stretch goal sbloccati, le espansioni per un quinto e un sesto giocatore, oltre che un codice PC del gioco e una speciale miniatura.

Il prossimo traguardo da raggiungere aggiungerà la carta per i salti nell'iperspazio, dopo di che lo sviluppatore dovrà annunciare i prossimi obiettivi.

Nel caso in cui vogliate sostenere il progetto o semplicemente vedere di cosa si tratta, a questo indirizzo troverete la pagine Kickstarter di Stellaris Infinite Legacy.