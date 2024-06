Still Wakes the Deep in versione PC Game Pass non ha alcune opzioni grafiche presenti su Steam ed EGS

La versione PC di Still Wakes the Deep si presenta in forma diversa su Game Pass rispetto a Steam ed Epic Games Store, in quanto sul servizio Microsoft il titolo manca di alcune opzioni grafiche, ovvero quelle relative all'upscaling con DLSS, FSR e XeSS, presenti invece nelle versioni sugli store in questione.

In sostanza, la versione PC Game Pass di Still Wakes the Deep è sostanzialmente pari a quella Xbox Series X|S e PS5 in termini di opzioni grafiche per quanto riguarda l'upscaling, ovvero in grado di sfruttare esclusivamente il sistema Temporal Super Resolution (TSR) integrato in Unreal Engine 5.

Le versioni PC acquistabili su Steam ed Epic Games Store, invece, contengono anche le opzioni per DLSS, FSR e XeSS, ampliando notevolmente le possibilità da adottare in termini di upscaling, a seconda delle preferenze e delle schede video adottate.