Il trailer di Metroid Prime 4 Beyond era in versione Nintendo Switch 2? Digital Foundry analizza e risponde

Il Nintendo Direct di giugno ha messo in mostra una serie di giochi in arrivo entro la fine dell'anno, ma anche mostrato il primo trailer di Metroid Prime 4 Beyond - con tanto di gameplay - e la conferma che il gioco arriverà nel 2025. Le voci puntano inoltre il dito verso il fatto che a marzo 2025 arriverà la prossima console di Nintendo.

Non pochi, quindi, hanno subito pensato che magari Metroid Prime 4 Beyond stava girando sulla nuova console della grande N. È veramente così?