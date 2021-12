Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, nuovi video con gameplay e scene d'intermezzo

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è stato mostrato oggi da Square Enix attraverso un livestream dedicato al gioco, in occasione anche del 35esimo anniversario della serie Final Fantasy, e ne possiamo vedere qualche estratto di gameplay e scene d'intermezzo nel video riportato qui sopra.

Si tratta di vari frammenti tratti dal nuovo action game che fa da spin-off alla serie, di cui sono stati presentati i packshot di PS5 e Xbox Series X proprio nelle ore scorse, oltre a una nuova eroina in questa settimana. Dai video in questione possiamo vedere alcune scene d'intermezzo e sequenze di gameplay varie, che illustrano qualcosa di più preciso sia per quanto riguarda la storia che il gioco vero e proprio, con il suo sistema di combattimento.

Il video, riportato qui sopra, è molto lungo: potete trovare i frammenti dedicati in particolare a Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin al minuto 16:58 con una scena d'intermezzo che mostra alcuni elementi narrativi e al minuto 47:41 con un'altra sequenza introduttiva, che mette in scena una particolare ambientazione.

Per quanto riguarda il gameplay, bisogna passare a 1:19:20 per vedere una sequenza relativa alla raccolta di armi e alla gestione di queste, a 1:25:15 per vedere un combattimento, che si caratterizza per uno stile decisamente action, a 1:32:28 per vedere una scena di esplorazione e combattimento e infine a 1:42:22 per un'altra breve sequenza di gioco.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ha la data di uscita fissata per il 18 marzo 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.