Stranger Things diventa un cartone animato nel recap della prima stagione

Stranger Things è diventato un cartone animato nel recap della prima stagione realizzato da Blind Pig per Netflix, e il risultato finale è davvero interessante: vedere per credere.

Lanciata sulla piattaforma streaming nel 2016, Stranger Things ha conquistato immediatamente il favore del pubblico grazie all'ambientazione anni '80, a un cast di personaggi accattivante e alle tematiche sovrannaturali affrontate dallo show.

Abbiamo visto crescere i giovani protagonisti nel corso della seconda stagione e della terza stagione, al cui termine si ritrovano alle prese con situazioni inedite e in procinto di spostarsi verso un nuovo scenario.

La quarta stagione di Stranger Things, in uscita il 27 maggio con la prima di due parti, dovrà dunque risolvere le questioni lasciate in sospeso in quello che si pone come il penultimo capitolo della saga dei fratelli Duffer.