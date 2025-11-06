Stranger Things: Tales From '85, Netflix svela alcuni dettagli del nuovo spin-off animato della serie TV

Con questa nuova serie animata, gli autori hanno intenzione di espandere l'universo e la lore di Stranger Things attraverso un'altra forma espressiva, con l'intento peraltro di recuperare lo stile classico dell'animazione degli anni 80.

Cast e informazioni su Tales from '85

Il fatto di trasporre Stranger Things in animazione, e in particolare in stile "cartone anni 80", ha fatto in modo di liberare gli sceneggiatori dai limiti, potendo così dare libero sfogo alla fantasia nel raccontare altri elementi della storia.

Ambientato tra la seconda e la terza stagione di Stranger Things, Tales from '85 riporta gli spettatori a Hawkins nel rigido inverno del 1985, dove i personaggi originali devono combattere nuovi mostri e svelare un mistero paranormale che sta terrorizzando la loro città.

Eric Robles è showrunner e produttore esecutivo. Tra i produttori esecutivi figurano Matt e Ross Duffer, insieme a Hilary Leavitt, tramite Upside Down Pictures; Shawn Levy tramite 21 Laps; e Dan Cohen.

Il cast di doppiatori include Brooklyn Davey Norstedt nel ruolo di Eleven, Jolie Hoang-Rappaport nel ruolo di Max, Luca Diaz nel ruolo di Mike, Ej (Elisha) Williams nel ruolo di Lucas, Braxton Quinney nel ruolo di Dustin, Ben Plessala nel ruolo di Will e Brett Gipson nel ruolo di Hopper. Il cast vocale aggiuntivo include Odessa A'zion, Janeane Garofalo e Lou Diamond Phillips.

Non c'è ancora una data di uscita, ma Stranger Things: Tales From '85 è atteso per il 2026.