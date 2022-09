Street Fighter 6: beta test in arrivo, data di lancio su PS5, Xbox Series X|S e PC

Street Fighter 6 sta per essere protagonista di un beta test, che consentirà ai giocatori di provare direttamente il nuovo capitolo della serie su PS5, Xbox Series X|S e PC prima dell'arrivo della versione definitiva, in modo da poter testarne il funzionamento e rilasciare anche dei feedback a Capcom.

Il beta test, che sarà a numero chiuso e dunque su invito, ha già delle date e sono piuttosto vicine: avrà luogo dal 7 al 10 ottobre 2022 sulle piattaforme in questione. La versione test di Street Fighter 6 consentirà di provare varie modalità di gioco come Match classificato, Match casuale, Battle Hub Match, Open Tournament, Extreme Battle, Game Center e Training Mode.

Si prospetta dunque un test molto approfondito sui contenuti del gioco, visto che si tratta di buona parte delle modalità presentate finora per Street Fighter 6. Per quanto riguarda i personaggi, durante la beta saranno disponibili ben 8 combattenti: Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Kimberly, Juri e Ken.

Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer che annuncia il prossimo arrivo del beta test. Restiamo in attesa di conoscere le indicazioni per prendere parte al beta test di Street Fighter 6, mentre ricordiamo che questo sarà in cross-play, dunque sarà possibile giocare in multiplayer attraverso piattaforme differenti. Al TGS sono stati presentati inoltre personaggi classici, World Tour e Battle Hub.