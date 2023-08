Street Fighter 6: nuovi costumi alternativi per Juri, Guile e altri trapelano in artwork

Street Fighter 6 sta per ricevere un'altra mandata di costumi alternativi, con quello che dovrebbe essere il terzo pacchetto di abiti nuovi in particolare per Juri, Guile, Marisa e Dee Jay, in base a quanto emerso su Instagram con questi interessanti artwork.

Non si tratta di immagini tratte dal gioco ma di disegni preparatori, che tuttavia rendono bene l'idea di quello che ci troveremo di fronte una volta lanciato il pacchetto in questione e tra questi, in particolare, spicca la nuova mise di Juri. Con la particolare tuta larghissima ma con uno scollo ampissimo sul davanti, è probabile che questo sia un pacchetto che farà felici parecchi fan.

Per il resto, troviamo poi Marisa in una sorta di abito nuziale, Dee Jay in stile glam anni 70 e Guile in vesti borghesi da militare in licenza, ma che evidentemente non rinuncia al suo patriottismo, per un assortimento veramente particolare di abiti differenti.