Street Fighter 6, un trailer presenta World Tour e Avatar Battle

Capcom ha presentato con un trailer il World Tour e l'Avatar Battle, due dei contenuti che troveremo in Street Fighter 6 e che andranno a caratterizzare in maniera forte la rinnovata struttura del picchiaduro a incontri targato Capcom, che promette stavolta parecchia sostanza.

Mostrato con un trailer lo scorso settembre, il World Tour di Street Fighter 6 vedrà la presenza di uno scenario inedito, Nayshall: una nazione asiatica fittizia in via di sviluppo in cui avremo modo di incontrare iconici Maestri e vivere il mondo di Street Fighter al comando di uno degli avatar che abbiamo creato.

Avremo modo di visitare questo luogo, così come Metro City, nell'ambito di uno story mode a base single player completamente inedito, in cui sono stati introdotti anche degli elementi RPG: dovremo consumare oggetti e cibo durante i combattimenti o presso determinati posti per recuperare vitalità, acquisire vantaggi o infliggere svantaggi, ad esempio.

Man mano che il nostro avatar salirà di livello, potremo ottenere punti abilità da spendere all'interno di un albero delle abilità, appunto, che ci consentirà di personalizzare ulteriormente il repertorio di mosse del personaggio che controlliamo, così da adattarlo perfettamente al nostro approccio.

Potremo inoltre diventare studenti dei nostri Maestri preferiti, che includono i diciotto personaggi disponibili al lancio, imparando il loro stile di lotta e le loro mosse speciali, consolidando i legami con loro facendogli dei regali e completando delle missioni, e sbloccando nuove sequenze di intermezzo come ricompensa.

Avremo infine accesso alle Avatar Battle, appunto combattimenti fra avatar che si svolgono nell'ambito del Battle Hub e in cui potremo mettere alla prova i personaggi che abbiamo creato, le loro tecniche di combattimento e i potenziamenti ottenuti contro avversari sempre nuovi.