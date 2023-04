Street Fighter 6, i personaggi dell'Anno 1 rivelati da un trailer

Nel corso dello showcase trasmesso ieri notte, Capcom ha annunciato con un trailer quali saranno i personaggi dell'Anno 1 di Street Fighter 6, nonché le rispettive finestre di lancio. Ebbene, ecco i quattro combattenti in questione:

Rashid - estate 2023

A.K.I. - autunno 2023

Ed - inverno 2024

Akuma - primavera 2024

Insieme all'annuncio della demo di Street Figthter 6 e alla presentazione di World Tour e Avatar Battle, dunque, la casa giapponese ha cominciato anche a rivelare quello che sarà il supporto post-lancio del gioco, con appunto i primi personaggi scaricabili.

Rashid torna nella serie dopo aver fatto il proprio debutto in Street Fighter 5: si tratta di un combattente mediorientale dotato della capacità di controllare le correnti d'aria per dar vita a potenti turbini tramite cui infliggere danni ai propri avversari.

A.K.I. è invece una new entry, una guerriera dal passato misterioso e dalle abilità per il momento poco note, che sembra sia uscita dallo Shadaloo Combat Research Institute con un bel po' di rabbia da sfogare sul primo malcapitato che passa.

Ed è un giovane ufficiale dotato di poteri psichici: lo si è visto per la prima volta in Street Fighter 4, ma è comparso in versione giocabile solo in Street Fighter 5. Il suo ritorno servirà per consolidarlo all'interno di un roster che cerca di miscelare nella maniera migliore possibile vecchie glorie e novità.

Akuma, infine, ha bisogno di ben poche presentazioni. Ad ogni modo, tutti e quattro i personaggi saranno disponibili come Maestri nel World Tour dopo il lancio e li troveremo inclusi nella Deluxe Edition e nella Ultimate Edition del gioco.