Street Fighter 6, video confronto fra PS5, Xbox Series X e Series S

Street Fighter 6 è protagonista di un ultimo video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, che mette l'una di fianco all'altra le versioni PS5, Xbox Series X e Xbox Series S del nuovo capitolo della serie di picchiaduro a incontri targata Capcom.

Sul piano della risoluzione le distanze sono ben chiare, visto che il gioco gira a 2160p sulle due console più potenti, mentre si limita a 1080p sulla piattaforma next-gen economica di casa Microsoft, dove presenta anche un sistema di illuminazione meno sofisticato e una minor quantità di PNG sullo schermo.

Probabilmente la qualità inferiore degli asset spiega come mai i caricamenti risultino leggermente più rapidi su Xbox Series S, con PS5 che in questo caso si pone al terzo posto, mentre in termini di frame rate Street Fighter 6 gira a 60 fps costanti su tutte e tre le console durante gli incontri tradizionali.

La situazione, come sappiamo, cambia nella modalità World Tour, che presenta ambienti aperti e un maggior numero di personaggi in azione, e in tal senso include su PS5 e XSX un selettore fra risoluzione e prestazioni che consente, volendo, di giocare a 30 fps e 2160p reali oppure 60 fps e 2160p dinamici, menttre su Series S si rimane a 1080p e 60 fps.

Ulteriori dettagli anche sul comparto tecnico del gioco Capcom li trovate nella nostra recensione di Street Fighter 6.