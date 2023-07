Stronghold: Definitive Edition annunciato con data d'uscita da Firefly Studios

Stronghold: Definitive Edition, le caratteristiche

Basandosi sui 20 anni di storia della serie, Stronghold: Definitive Edition presenta due campagne classiche attraverso 26 missioni, oltre a nuovi contenuti single player nella forma di una nuova campagna narrativa progettata da Simon Bradbury e Eric Ouellette, fondatori di Firefly Studios.

In esclusiva per questa particolare versione, ci saranno dunque 14 nuove missioni di campagna inedite, che vedono i giocatori marciare attraverso l'entroterra devastato dell'Inghilterra medievale, per poi poter prendere parte a una Castle Trail attraverso 10 scenari unici.

Si tratta dunque anche di nuovi contenuti e non solo di una rielaborazione grafica e tecnica per Stronghold: Definitive Edition, che risulta in questo modo indicato sia per un pubblico nuovo che per coloro che hanno già giocato all'originale, vista la quantità di novità previste.