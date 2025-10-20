Studio sulle liste dei desideri di Steam svela: un genere viene convertito in acquisti più spesso degli altri

L'agenzia di ricerca sull'industria videoludica GameDiscoverCo, specializzata nell'analisi della visibilità e nella scoperta dei giochi, ha pubblicato il 18 ottobre un nuovo rapporto che analizza come le Liste dei desideri di Steam si traducano in vendite effettive . Stando ai dati, particolarmente interessanti, c'è un genere che più di altri vede la presenza nelle liste dei desideri degli utenti in vendite: quello dei giochi erotici e pornografici . Comunque sia, secondo i dati, esistono alcuni tratti comuni tra i giochi che hanno maggiori probabilità di essere acquistati dopo essere finiti negli elenchi.

Un fattore determinante

L'aggiunta alle Liste dei desidei è un fatto rilevante per determinare il successo potenziale di un gioco, perché non solo mostra l'interesse da parte del pubblico, ma diventa anche oggetto di strategie di marketing, come sconti o bundle mirati.

Il tasso di conversione su Steam

Nell'aprile dello scorso anno, GameDiscoverCo aveva condotto un sondaggio tra editori e sviluppatori scoprendo che il tasso di conversione medio dei giochi presenti in oltre 10.000 liste dei desideri era 0,17, con pochi titoli che riuscivano a superarlo. Il nuovo studio, condotto da Simon Carless, ha rianalizzato quei dati concentrandosi su fattori come il periodo di uscita, il genere e la performance post-lancio, scoprendo come influenza i tassi di conversione. Lo studio si è focalizzato sui giochi presenti in almeno 25.000 Liste dei desideri, coprendo tutti i titoli pubblicati su Steam negli ultimi due anni.

Carless ha raccolto i dati delle vendite nella prima settimana (da settembre 2024 a settembre 2025) e ha compilato un elenco dei 20 titoli con i tassi di conversione più alti. Tra questi figurano giochi come PEAK, Mage Arena e R.E.P.O.

Tutti questi giochi sono diventati estremamente virali tra giocatori e content creator, e Carless ha notato che i titoli del genere co-op online tendono a mostrare tassi di conversione particolarmente forti. Alcuni dei giochi meglio posizionati, invece, appartenevano a categorie dal pubblico più "casual", meno incline a usare le Liste dei desideri. Ad esempio, grandi franchise sportivi come NBA 2K26 ed EA Sports FC 25 sono in poche liste rispetto a delle vendite enormi, con dei tassi di conversione estremamente alti.

Analizzando i 20 giochi con i tassi di conversione più bassi, Carless ha riscontrato che le recensioni negative degli utenti erano un fattore determinante. I titoli della top 20 avevano una media del 91% di recensioni positive nella prima settimana, mentre quelli della bottom 20 solo 67%.

Alcuni titoli dello studio

Un'altra differenza emersa riguardava il tempo trascorso nella pagina del negozio prima dell'uscita. I 20 giochi migliori erano stati elencati in media per 214 giorni, contro i 411 giorni dei peggiori. Anche se un tempo di attesa più lungo consente teoricamente di accumulare più Wishlist, ciò non implica necessariamente che l'interesse degli utenti continui a crescere nel tempo.

Pare inoltre che i seguiti abbiano dei tassi di conversione più bassi, per via delle aspettative dei giocatori e degli sconti potenziali sui capitoli precedenti. Allo stesso modo, i titoli indie "boutique" e molto originali tendono spesso a sottoperformare: gli utenti li considerano abbastanza interessanti da metterli in Wishlist, ma non necessariamente da acquistarli.

Un dato interessante del nuovo studio è che il tasso di conversione mediano è risultato pari a 0,15, più alto di quello atteso. Analizzando quali tipi di giochi alzassero la media, Carless ha individuato in particolare i giochi NSFW, tra i titoli con il tasso di conversione più elevato.