Suicide Squad Kill the Justice League: niente update settimanale, priorità alla Stagione 1

Rocksteady non pubblicherà una patch per Suicide Squad: Kill the Justice League la prossima settimana. Il motivo è la volontà di concentrarsi sulla preparazione del gioco per l'arrivo della Stagione 1.

In un post sul sito web di Suicide Squad, Rocksteady ha confermato di sapere che i giocatori desiderano ardentemente una nuova patch per il looter shooter. Questa nuova patch dovrebbe risolvere molti bug e apportare miglioramenti chiave al gameplay. Lo sviluppatore ha dichiarato però che per ora si sta concentrando sul "preparare l'intero gioco a ricevere il nostro aggiornamento gratuito 'Stagione 1' questo mese".

La Stagione 1 aggiungerà Joker come nuovo personaggio giocabile, oltre a nuovi equipaggiamenti e ambienti, uno dei primi passi per il supporto di Suicide Squad: Kill the Justice League e del suo piano servizio live.