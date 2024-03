Naughty Dog, sviluppatore racconta come è stato cacciato dopo diciotto anni nella compagnia

Santiago Gutierrez ha lavorato come grafico dentro Naughty Dog per diciotto anni, prima di essere licenziato senza alcun preavviso nella recente ristrutturazione della compagnia voluta da Sony. Dopo due giorni di elaborazione di quanto successo, ha raccontato su LinkedIn come ha vissuto la cosa e, soprattutto, come è stato trattato malamente, nonostante i molti sacrifici fatti.

"Dopo due giorni ho trovato la forza di scrivere qualche parola. Fidatevi di me, ho provato almeno cento volte... non è facile, quando guardi i tuoi figli e pensi: ho sbagliato qualcosa?" Così ha esordito Gutierrez, che poi ha raccontato di aver iniziato la sua avventura in Naughty Dog circa diciotto anni fa, cui aveva praticamente dedicato la sua vita, tra colleghi, amici, chiacchierate e lunghissime ore di lavoro "per alzare l'asticella con ogni gioco che facevamo, superando innumerevoli difficoltà e contando i trionfi". Tutto questo è andato in pezzi dalla mattina alla sera: "lasciando un vuoto che nessuna email di addio può riempire... sì, il mio cuore è in frantumi."