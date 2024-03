Radical Forge licenzia parte del personale, lo studio è al lavoro su Sea of Thieves

Radical Forge, studio di sviluppo attualmente impegnato su Sea of Thieves, ha annunciato il licenziamento di alcuni dipendenti, a causa della ristrutturazione della compagnia. L'obiettivo è quello di poter rimanere sul mercato, che si va facendo sempre più difficile.

"Ciò significa che ci sono alcune persone i cui ruoli e abilità non sono più necessari sui progetti attuali e futuri."

La compagnia ci tiene a specificare che i licenziamenti non influiranno sulla consegna dei progetti in corso," e ha promesso che farà di tutto per aiutare i licenziati a ricollocarsi.