Suicide Squad: preorder aperti su Amazon, nuovo trailer a breve?

Amazon ha reso disponibile la pagina prodotto di Suicide Squad Kill the Justice League, il nuovo gioco di Rocksteady (team creatore della saga Batman Arkham). Attualmente il gioco è venduto al prezzo di 74.98 euro ed è disponibile in formato PS5 e Xbox Series X. Significa forse che a breve arriverà un nuovo trailer dedicato al gioco, oppure è solo una scelta "casuale" di Amazon?

Difficile dirlo, ovviamente. Sappiamo che Suicide Squad Kill the Justice League è pianificato per l'uscita nel 2022. Visto che manca molto tempo al rilascio, difficilmente ci saranno grandi novità a breve termine, ma anche solo un nuovo trailer potrebbe essere una valida ragione per Amazon per dare il via ai preordini.

Per il momento, sappiamo che Suicide Squad ci permetterà di prendere il controllo di Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark e Deadshot. Il nostro (difficile) compito sarà quello di fermare Superman, reso folle dalla kriptonite rossa. Alcune teorie dei fan, però, affermano che in realtà si tratta di Bizzarro, il "clone imperfetto" di Superman. In entrambi i casi, si parla di una minaccia estremamente pericolosa che sarà probabilmente supportata da altro eroi decaduti (il sottotitolo è, dopotutto,"Kill the Justice League").

Speriamo di ricevere presto nuove informazioni, anche perché per il momento è troppo presto e sappiamo troppo poco per poter preordinare Suicide Squad. Nel frattempo, potete leggere la nostra anteprima di Suicide Squad: Kill The Justice League.