I migliori musei dei videogiochi del 2020: in video le opinioni di veri curatori

Avete (e abbiamo) preparato le nostre liste dei GOTY 2020, ovvero dei migliori giochi dell'anno. Avete però creato una lista dei migliori musei dei videogiochi del 2020? Non siamo certi che tutti voi l'abbiate fatto, ma non preoccupatevi, ci ha pensato The MinnMax Show tramite un video su YouTube. La lista comprende giochi di alto livello, come The Last of Us Parte II, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Animal Crossing: New Horizons e Final Fantasty 7 Remake.

Il video è stato creato in collaborazione con veri curatori di musei che hanno espresso la propria opinione su quanto ricreato dagli sviluppatori di tutto il mondo e hanno quindi dato il proprio giudizio sui migliori musei dei videogiochi del 2020. Ad esempio, è interessante ascoltare le critiche fatte al Museo di Blatero in Animal Crossing New Horizons. Kevin Ramler (direttore ad interim del Wyoming State Museum) spiega che c'è un grosso errore nella disposizione degli scheletri di dinosauro: il T-Rex e lo Stegosauro non dovrebbero essere piazzati insieme, in quanto hanno vissuto in epoche molto diverse.

Cynthia Jones (general manager della divisione "esperienze innovative presso l'Henry Ford Museum") ha invece affermato che un curatore non dovrebbe certo addormentarsi sul posto di lavoro. Ovviamente sappiamo tutti che Blatero è un animale notturno, quindi siamo pronti a perdonarlo.

Un'opinione positiva viene invece espressa da Margaret Weitekamp, curatrice dello Smithsonian National Air and Space Museum, la quale elogia la pavimentazione dell'esibizione dei dinosauri di Blatero che, tramite una serie di linee colorate, crea una sorta di albero genetico che rende l'area educativa e anche molto bella da vedere. Inoltre, apprezza le schede informative, ben sapendo che è molto difficile spiegare in poche parole la provenienza di certi animali e la loro importanza.

Di certo, pensando ai migliori musei dei videogiochi del 2020, quello di Blatero è uno dei primi che vengono in mente. Quanti musei (digitali) avete esplorato negli anni? Vi ricordiamo infine che Pac-Man è stato introdotto nella Comic-Con Museum Character Hall of Fame.