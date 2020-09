Super Mario 3D All-Stars: rivenditore UK cancella i preorder per scorte "tristemente scarse"

Super Mario 3D All-Stars è contemporaneamente al centro dei desideri di molti giocatori e anche di polemiche, a causa della particolare strategia adottata da Nintendo per la sua distribuzione che sarà a tempo limitato, con un rivenditore UK che, tra gli altri, ha deciso di cancellare tutti i preorder per le quantità "tristemente scarse" di scorte previste nei negozi.

Come riportato da Eurogamer.net, il rivenditore in questione è Base.com, decisamente noto nell'area del Regno Unito per essere un sito di e-commerce particolarmente popolare tra i giocatori, anche a causa di prezzi solitamente molto concorrenziali. Evidentemente, il negozio ha ricevuto fin troppi preorder per Super Mario 3D All-Stars rispetto alla quantità di copie destinato a ricevere da parte di Nintendo, costringendolo a cancellare la campagna di prenotazioni.

Ricordiamo che Super Mario 3D All-Stars sarà disponibile dal 18 settembre su Nintendo Switch e propone una raccolta composta da Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy tutti insieme, all'interno dei festeggiamenti per il 35esimo anniversario di Super Mario. La particolarità del gioco, però, è che sarà disponibile in commercio solo fino a marzo 2021, per essere poi rimosso sia dai negozi che in digitale.

Questo ovviamente ha innescato già una corsa ad accaparrarsi una copia, visto che in ambito retail diventerà probabilmente rarissimo: in pochi giorni, il titolo è diventato il secondo gioco più venduto del 2020 su Amazon USA, mentre vari rivenditori privati online lo mettono a disposizione già a prezzi folli.

Il sospetto è che anche questo diventi un fenomeno simile a quello che fu il NES Mini nella sua prima mandata sul mercato, diventato praticamente introvabile se non a prezzi da "scalpers", ma trattandosi di un gioco la mossa di Nintendo diventa alquanto discutibile, in questo caso.