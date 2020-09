The Witcher 3 Light Edition per Nintendo Switch avvistato nel listino di un rivenditore

The Witcher 3 per Nintendo Switch potrebbe avere una nuova edizione chiamata Light Edition, sulla quale però vige ancora il mistero più assoluto, visto che ci si limita, al momento, a una strana apparizione del titolo sui listini di Media Market, ovvero MediaWorld in Germania.

The Witcher 3: Wild Hunt - Light Edition è il nuovo nome comparso sull'elenco dei prodotti in arrivo presso i punti vendita della catena, ma non è facile capire di cosa si tratti, considerando anche che potrebbe trattarsi di una sorta di nome provvisorio o placeholder per qualcos'altro.

Sappiamo che sono state ottime le vendite della versione Nintendo Switch del gioco CD Projekt RED, dunque è possibile che il team abbia intenzione di ribadire con una nuova versione, ma è difficile capire in cosa possa essere differente dalla Complete Edition, che come dice il nome stesso è già di per sé l'edizione completa.

A giudicare dal nome, potrebbe trattarsi della versione contenete solo la parte principale del gioco senza le espansioni, magari venduta a prezzo ridotto, ma sarebbe una scelta alquanto bizzarra da parte del team, dopo aver rilasciato la versione completa e averne vendute talmente tante copie.

L'assonanza con Nintendo Switch Lite, inoltre, può far pensare anche a una sorta di placeholder con il nome confuso che potrebbe identificare forse un bundle della console in tale versione insieme a The Witcher 3, anche se si tratta di un'interpretazione piuttosto fantasiosa anche in questo caso.

Nel frattempo, The Witcher 3: Wild Hunt è stato annunciato per PS5 e Xbox Series X con upgrade gratis, dunque questa eventuale nuova edizione potrebbe rappresentare una sorta di rilancio del gioco anche sulla console Nintendo insieme alle versioni next gen, ma attendiamo di capire di cosa si tratti con più precisione.