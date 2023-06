Super Mario Bros. il film, Shigeru Miyamoto e Chris Meledandri ringraziano gli spettatori

Super Mario Bros. il film è stato un grandissimo successo e così Shigeru Miyamoto e Chris Meledandri hanno pubblicato un video in cui ringraziano gli spettatori per essere andati al cinema a vedere la pellicola realizzata da Nintendo e Illumination.

Capace di superare Frozen e diventare il secondo film animato di maggior successo di sempre, Super Mario Bros. il film ha dimostrato l'enorme potenziale delle proprietà intellettuali della casa giapponese, che non a caso sta ragionando su quale brand puntare per il suo prossimo progetto cinematografico.

"Super Mario Bros. il film è stato il primo film alla cui produzione Nintendo ha partecipato direttamente", ha detto Miyamoto. "Siamo davvero grati ai tanti spettatori di tutto il mondo che l'hanno visto al cinema. Grazie di cuore."

"Il modo in cui avete accolto Super Mario Bros. il film ha superato ogni mia aspettativa", ha detto invece Chris Meledandri di Illumination. "Nella mia carriera non avevo mai incontrato fan più attivi e appassionati. Grazie al vostro entusiasmo la magia di Mario è riuscita a raggiungere tante nuove persone in tutto il mondo."

A quanto pare i lavori su Super Mario Bros. il film 2 sono in pausa per lo sciopero degli sceneggiatori che ha messo in crisi l'intera industria cinematografica e televisiva americana nelle scorse settimane.